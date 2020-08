Masters 1000 Cincinnati 2020: Djokovic archivia in due set la pratica Sandgren (Di martedì 25 agosto 2020) Novak Djokovic conquista un posto ai quarti di finale al Western & Southern Open battendo in due set Tennys Sandgren. Il numero uno al mondo ritrova buone sensazioni dopo un esordio non semplice contro Berankis: ora sfiderà il tedesco Struff per un posto in semifinale nel Masters 1000 di Cincinnati, in corso di svolgimento a New York dove si terranno anche gli Us Open a partire dal 31 agosto. Djokovic gestisce la partita sin dalle prime battute del primo set, alternando il gioco tra dritti in diagonale e slice di rovescio. Meno pimpante rispetto agli scorsi giorni invece Sandgren, vincitore ieri su Auger-Aliassime. Nel secondo parziale l’americano riesce a fare partita pari, ma è un break a premiare Djokovic, il quale ... Leggi su sportface

