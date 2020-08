Lichtsteiner: «Giocare nella Juve è impegnativo. Devi essere mentalmente forte per resistere» (Di martedì 25 agosto 2020) Sulla Gazzetta un’intervista a Stephan Lichtsteiner, ex calciatore della Juventus. Racconta che in Italia ha imparato soprattutto a difendere. «Diagonali, movimenti, letture. E a gestire le pressioni: non ci sono paragoni con Premier e Bundesliga. Il Lichtsteiner migliore è stato quello delle prime cinque stagioni Juventine, soprattutto il terzo e quarto anno». Sulla Juventus: «Sette anni lì ne valgono venti in un altro club. C’è una pressione altissima ed è la stessa società a crearla facendoti capire quanto sia importante vincere. Devi essere molto forte mentalmente per resistere, ma se ce la fai migliori in modo esponenziale. E la Juve ... Leggi su ilnapolista

napolista : Lichtsteiner: «Giocare nella Juve è impegnativo. Devi essere mentalmente forte per resistere» Alla Gazzetta: «Sette… - LoRogers210_ : RT @NonSoloJuve: LICHTSTEINER/2 ??”Giocare nella Juve è meraviglioso, ma impegnativo. Servono professionalità, sacrificio. Ci sono giocator… - AleGobbo87 : RT @NonSoloJuve: LICHTSTEINER/2 ??”Giocare nella Juve è meraviglioso, ma impegnativo. Servono professionalità, sacrificio. Ci sono giocator… - SCUtweet : #LICHTSTEINER ?Giocare nella Juve è meraviglioso, ma impegnativo. Servono professionalità, sacrificio. Ci sono gioc… - Soli28Soli : RT @NonSoloJuve: LICHTSTEINER/2 ??”Giocare nella Juve è meraviglioso, ma impegnativo. Servono professionalità, sacrificio. Ci sono giocator… -