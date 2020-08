Lega Salerno, critiche sul compenso a Daniel Oren (Di martedì 25 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Tutti i cittadini salernitani devono essere a conoscenza delle regalie che l’amministrazione De Luca-Napoli fa a scapito dei reali investimenti necessari per la città, i suoi quartieri e le zone periferiche”. Lo chiedono ad alta voce i rappresentanti della Lega Rosario Peduto, Dante Santoro ed Enzo Musto in relazione alla vicenda del compenso elargito a Daniel Oren per le sue esibizioni al “Verdi”. “Dai 100.000€ del 2018 siamo arrivati ai 150.000€ del 2019 – dichiarano – Si tratta del 50% in più da un anno all’altro, quando si chiede a tutti di risparmiare. La nostra è una riflessione volta ad informare la cittadinanza ed anche di sollecito visto che dobbiamo ancora prendere visione del rendiconto della ... Leggi su anteprima24

