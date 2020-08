La città ideale del comunismo dove provarono a uccidere Dio (Di martedì 25 agosto 2020) Più che la promessa della realizzazione di un sogno, quella che Josif Stalin in persona fece a Bolesław Bierut, il primo presidente della Repubblica Popolare Polacca, nel 1946-47 aveva le sembianze dell’ordine insindacabile. Alle porte della borghese, cattolica e conservatrice Cracovia sarebbe dovuto sorgere un agglomerato urbano mastodontico, Nowa Huta, capace di portare fino dentro … La città ideale del comunismo dove provarono a uccidere Dio InsideOver. Leggi su it.insideover

nienteluigi : RT @twittfilosofici: Credo che la città ideale non sia quella fantasticata e descritta sin nei più minimi particolari dagli utopisti, dove… - carlo_mari1 : RT @twittfilosofici: Credo che la città ideale non sia quella fantasticata e descritta sin nei più minimi particolari dagli utopisti, dove… - scuroscuroscuro : RT @twittfilosofici: Credo che la città ideale non sia quella fantasticata e descritta sin nei più minimi particolari dagli utopisti, dove… - twittfilosofici : Credo che la città ideale non sia quella fantasticata e descritta sin nei più minimi particolari dagli utopisti, do… - bloodrejna : @Mrs_SpFRECCIA in potenziamento avevo portato la città 'ideale', quindi in tecnica l'energia solare e il sole in scienze -

Ultime Notizie dalla rete : città ideale Bassanini: “Se Tim non ci sta il governo chiami i concorrenti per investire nella rete unica” Rep