Juventus, l’ex bianconero elogia Pirlo: “Ricorda Zidane. Urlerà quando servirà” (Di martedì 25 agosto 2020) Juventus – Andrea Pirlo innescò il suo destro per il primo, storico, gol nel 2011 allo Juventus Stadium. Stephan Lichtsteiner è uno dei simboli della Juventus che vinceva, della rinascita dalle ceneri. Oggi, appese le scarpette al chiodo commenta con grande soddisfazione l’investitura di Andrea Pirlo da parte del presidente Agnelli. Parole importanti sul suo ex compagno e attuale tecnico della Juventus. Juventus, le parole di Lichtsteiner Ecco le sue parole: “La notizia mi ha sorpreso, ma solo per un paio di secondi. È un’ottima scelta, Andrea ha enorme credibilità. Riuscirà a gestire il gruppo: è calmo, simpatico, conosce l’ambiente. Mi ricorda Zidane, certo non Conte o ... Leggi su juvedipendenza

