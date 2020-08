Inter-Conte, oggi il faccia a faccia: le richieste dell’allenatore, quelle della società e l’attesa di Allegri (Di martedì 25 agosto 2020) E’ il giorno della verità. C’è grande attesa per l’incontro tra l’Inter e l’allenatore Antonio Conte, verrà presa una decisione definitiva dopo gli ultimi momenti tensione. Ma andiamo con ordine. La stagione che si è appena conclusa è stata molto positiva per il club nerazzurro, è vero che non è stato vinto alcun trofeo ma l’Inter ha dimostrato di essere molto competitivo in tutte le competizioni: in campionato ha chiuso al secondo posto ad un solo punto dalla Juventus, in Europa League è arrivata in finale. Ma tutto è stato messo in discussione dopo alcune pesanti dichiarazioni dell’allenatore. Conte è uno senza peli sulla lingua, non si nasconde mai. Non si risparmia e questo porta pro ... Leggi su calcioweb.eu

