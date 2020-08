"Due positivi nel personale". Non c'è pace per Flavio Briatore: chiude pure il ristorante a Montecarlo (Di martedì 25 agosto 2020) Non c'è pace per Flavio Briatore. Dopo il focolaio del Billionaire in Sardegna, anche il ristorante di sua proprietà a Montecarlo è stato chiuso a scopo precauzionale a causa del coronavirus dopo che due membri del personale - uno interno e un altro esterno - sono risultati positivi. A comunicarlo è la stessa società con una nota ufficiale sul proprio sito: l'annuncio è arrivato a poche ore dalla notizia del ricovero di Briatore all'ospedale San Raffaele di Milano. Le sue condizioni sono “assolutamente stabili e buone”, almeno stando a sentire il suo staff, che ha ringraziato a nome di Briatore “per le tante ... Leggi su liberoquotidiano

sole24ore : Coronavirus, ultime notizie. Sardegna, altri 52 positivi al Billionaire. Due casi di re-infezione in Olanda e Belgi… - RaffaeleFitto : Due #migranti positivi scappano dal Policlinico #Foggia. Di loro si sono perse le tracce e potenzialmente possono c… - borghi_claudio : @Cocci1309 @raf_federico @fabius10scudi @B0099 @luckyluciano83 Mannaggia, ce ne sono altri 43 a Jesolo… - Gianna47428351 : RT @manginobrioches: Hanno chiuso anche il ristorante di #Briatore a #Montecarlo, il Cipriani: due dipendenti ('un membro del personale int… - IlCastiga : RT @Libero_official: 'Due positivi nel personale'. Non c'è pace per Flavio #Briatore: chiude pure il ristorante a #Montecarlo #coronavirus… -

Ultime Notizie dalla rete : Due positivi Coronavirus, 78 nuovi casi a Roma città: 143 in totale nel Lazio RomaToday Flavio Briatore, chiude pure il suo ristorante a Montecarlo: "Due positivi nel personale"

Dopo il focolaio del Billionaire in Sardegna, anche il ristorante di sua proprietà a Montecarlo è stato chiuso a scopo precauzionale a causa del coronavirus dopo che due membri del personale - uno ...

Grigliata “galeotta” a Grisolia, due turiste positive al coronavirus

GRISOLIA. Una grigliata a Grisolia si è trasformata in un cluster covid, con due ragazze in quarantena risultate positive al virus. La task force dell’Asp di Cosenza ha avviato l’indagine epidemiologi ...

Dopo il focolaio del Billionaire in Sardegna, anche il ristorante di sua proprietà a Montecarlo è stato chiuso a scopo precauzionale a causa del coronavirus dopo che due membri del personale - uno ...GRISOLIA. Una grigliata a Grisolia si è trasformata in un cluster covid, con due ragazze in quarantena risultate positive al virus. La task force dell’Asp di Cosenza ha avviato l’indagine epidemiologi ...