Di Maio | amici di Pechino | ma Ue e Nato non si discutono

Il ministro cinese in visita a Roma cerca una sponda anti-Usa sul 5G. La linea italiana ritorna sul solco del radicamento euroatlantico ROMA. Il tour europeo del ministro degli Esteri cinese Wang Yi c ...

L'Italia nomina cavalieri due ministri di Putin, su proposta di Di Maio

Il 21 luglio 2020 il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, su proposta del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, ha conferito l’onorificenza ai due politici russi, non è chiaro per quali merit ...

