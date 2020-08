Daydreamer, anticipazioni: SANEM e CAN faranno pace? Lei cercherà di… (Di martedì 25 agosto 2020) I telespettatori di Daydreamer – Le Ali del Sogno sono già abituati agli alti e bassi della storia d’amore tra i protagonisti Can Divit (Can Yaman) e SANEM Aydin (Demet Ozdemir). Nelle prossime puntate italiane, un’altra crisi separerà i due innamorati, ma la ragazza sarà disposta a fare il possibile per recuperare la fiducia del bel fotografo.Leggi anche: Una Vita anticipazioni: FELIPE sta con GENOVEVA ma anche con MARCIAVediamo quindi che cosa farà la Aydin per riguadagnare terreno… Daydreamer – Le Ali del Sogno, trame: Can scopre l’accordo tra Fabbri e SANEM Le anticipazioni indicano che Can se la prenderà con SANEM quando scoprirà che ha ceduto ad Enzo Fabbri (Ozgur Ozberk) la formula del ... Leggi su tvsoap

zazoomblog : Daydreamer anticipazioni 25 agosto 2020: Aylin stipula un accordo con Fabri - #Daydreamer #anticipazioni #agosto - zazoomblog : Daydreamer Anticipazioni 25 agosto 2020: Il nuovo piano di Aylin. Lei e Fabbri... - #Daydreamer #Anticipazioni… - periodicodaily : Day dreamer 2020: le anticipazioni di martedì 25 Agosto #25agosto #daydreamer #staseraintv - zazoomblog : DayDreamer – Le Ali del Sogno anticipazioni mercoledì 26 agosto: Sanem si licenzia dalla Fikri Harika -… - wengcookie : RT @Rosyr90Raguso: #DayDreamer Anticipazioni #CanDem #CanYaman #DemetÖzdemir -