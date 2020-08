Da Torino - Lyanco, sondaggio del Napoli (non è la prima scelta) ma Cairo spara alto (Di martedì 25 agosto 2020) Nuove voci sull’interessamento del Napoli per Lyanco del Torino. Secondo quanto scrive Tuttosport, per il centrale del Torino per il quale Cairo chiede 12 milioni più 3 di bonus. Leggi su tuttonapoli

