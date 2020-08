Covid in Sardegna: altri 52 positivi al Billionaire. Possibile focolaio all’Isuledda (Di martedì 25 agosto 2020) L’esito dei tamponi effettuati nei giorni scorsi dall’Ats – come riporta il quotidiano L’Unione Sarda – è arrivato nella tarda sera di ieri, confermando la presenza di un chiaro focolaio nel locale di Flavio Briatore, il Billionaire di Porto Cervo, chiuso dal 17 agosto. I nuovi positivi sono altri 52 casi tra il personale. Ma si aspettano ancora gli altri risultati. Leggi su vanityfair

Il costante aumento dei contagi da Coronavirus in Italia, con l’ultimo bollettino che parla di 953 nuovi infetti, non preoccupa particolarmente Massimo Galli, direttore del Dipartimento di malattie in ...

Arianna Rapaccioni, moglie Sinisa Mihajlovic/ “Covid? Siamo tutti peccatori”

Ovviamente, anche noi, venendo dalla Sardegna e da Ponte Cervo, siamo stati sottoposti al tampone”. Arianna Rapaccioni, la moglie di Sinisa Mihajlovic: “astenetevi dal giudicare” La notizia di Sinisa ...

