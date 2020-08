Covid-19, l’Asl annuncia quattro casi in Irpinia: tre sono rientrati dall’esterl (Di martedì 25 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Asl di Avellino comunica che sono risultate positive al Covid-19, 4 persone di cui: due, residenti ad Avella, in isolamento in quanto rientri dall’estero, una, residente a Teora, in isolamento in quanto rientro dall’estero, una, residente a Sperone, rientro dalla Sardegna. L’Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi L'articolo Covid-19, l’Asl annuncia quattro casi in Irpinia: tre sono rientrati dall’esterl proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

rtl1025 : ?? 'La Asl Roma 1 ha comunicato la positività di sei ragazzi di rientro da #PortoRotondo. Si tratta di due gruppi di… - rtl1025 : ?? Quattro ragazzi tra i 18 e 22 anni d'età, partiti il 5 agosto e rientrati da #Corfù il 14 agosto sono risultati p… - Carla99548591 : RT @ardigiorgio: Sono un rientro da #Malta. Asl Taranto non mi tampona alle 72 ore. Numero verde #covid #puglia mi dice che non esistono la… - nicelivingspace : RT @ardigiorgio: Sono un rientro da #Malta. Asl Taranto non mi tampona alle 72 ore. Numero verde #covid #puglia mi dice che non esistono la… - Ambrakey1 : RT @ardigiorgio: Sono un rientro da #Malta. Asl Taranto non mi tampona alle 72 ore. Numero verde #covid #puglia mi dice che non esistono la… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid l’Asl Scuola e coronavirus, tosse (senza febbre) al mattino: cosa fare? Guida per genitori, 10 domande e 10... Corriere della Sera