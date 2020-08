Coronavirus, ancora 10 casi positivi al virus in Abruzzo (Di martedì 25 agosto 2020) L'Aquila - Sono complessivamente 3662 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 10 nuovi casi (di età compresa tra 3 e 84 anni), mentre il numero dei pazienti deceduti resta fermo a 472. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 2848 dimessi/guariti (+4 rispetto a ieri, di cui 12 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 2836 che hanno cioè risolto i sintomi dell’infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 342 (+6 rispetto a ... Leggi su abruzzo24ore.tv

fattoquotidiano : Coronavirus, Galli su La7: “Aumento di contagi? Siamo ancora all’inizio. Ma non demonizziamo i giovani, ci sono sta… - Agenzia_Ansa : Coronavirus, contagi ancora in calo: sono 878, quattro le vittime #ANSA - RaiNews : Nei primi 10 paesi più colpiti al mondo c'è anche la #Spagna, che in tre giorni ha registrato 19.382 nuovi casi… - Maurizio62 : RT @paolocristallo: Quindi #Briatore faceva lo spaccone perché era convinto, erroneamente, di aver già contratto il #coronavirus a dicembre… - ninda1952 : RT @TgrAltoAdige: #Coronavirus. Nove casi positivi su 590 #tamponi analizzati (346 persone) in #AltoAdige. Invariato il numero ricoverati… -