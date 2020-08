Ballando con le Stelle sospeso: 2 concorrenti positivi al Covid-19 (Di martedì 25 agosto 2020) Il coronavirus minaccia anche Ballando con le Stelle. Come confermato nel programma Ogni mattina da Giovanni Ciacci, grazie a Raimondo Todaro, la produzione è temporaneamente sospesa dal momento che due concorrenti sarebbero stati trovati positivi al Covid-19. Si tratta di Rosalinda Celentano e Samuel Peron, chiamati a fare coppia nella nuova edizione la cui partenza è prevista per il 12 settembre. Solo sabato 22 agosto, Peron era salito sul palco del Festival Internazionale della Danza e delle Danze per ricevere un premio. Ieri erano iniziate le prove della trasmissione Rai, come annunciato da Milly Carlucci sul suo Instagram. Nei giorni scorsi, erano stati svolti i regolari controlli medici su tutto il cast e la troupe. (Continua...) Lo studio di ... Leggi su howtodofor

SerieTvserie : Blogo retroscena: Ballando con le stelle 2020, Samuel Peron positivo al Covid-19, prove fermate - Ivankocinque : RT @tvblogit: Blogo retroscena: Ballando con le stelle 2020, Samuel Peron positivo al Covid-19, prove fermate - tvblogit : Blogo retroscena: Ballando con le stelle 2020, Samuel Peron positivo al Covid-19, prove fermate - SharkRadioNet : RT @zazoomblog: Blogo retroscena: Ballando con le stelle 2020 Samuel Peron positivo al Covid-19 prove fermate - #Blogo #retroscena: #Ballan… - zazoomblog : Blogo retroscena: Ballando con le stelle 2020 Samuel Peron positivo al Covid-19 prove fermate - #Blogo #retroscena:… -