Yakuza: Like a Dragon ha una data di uscita ufficiale. È anche quella di Xbox Series X? (Di lunedì 24 agosto 2020) SEGA potrebbe aver confermato inavvertitamente la data di uscita di Xbox Series X. Attraverso un trailer, Ryu Ga Gotoku Studios ha annunciato che Yakuza: Like a Dragon arriverà su PC, PS4 e Xbox One il 13 novembre 2020. La data era venuta fuori già qualche tempo fa attraverso un rumor e da quello che possiamo vedere era vero. Attenta a non dichiarare esplicitamente nulla, SEGA scrive che il gioco "sarà disponibile su console Xbox Series X il giorno del lancio". Potremmo ipotizzare molte cose da questo, ma sembra quasi che Microsoft stia pianificando di lanciare la sua prossima console a metà novembre.Nel nuovo trailer intitolato "How Will You Rise?", possiamo dare uno sguardo ... Leggi su eurogamer

AkibaGamers : Dopo averla svelata per errore lo scorso mese, SEGA ha confermato ufficialmente la data di rilascio occidentale per… - GameHugITA : RT @Eurogamer_it: Annunciata la data di uscita ufficiale di #YakuzaLikeADragon. - Eurogamer_it : Annunciata la data di uscita ufficiale di #YakuzaLikeADragon. - GamingTalker : Yakuza Like a Dragon ha una data di uscita, arriva a novembre, ecco un nuovo trailer - andrazent : @Rainbow_Ash Io sono più da tanti like e condivisioni che mettersi lì a commentare, però se voglio farmi notare lo… -

Ultime Notizie dalla rete : Yakuza Like Confermata la data di lancio di Yakuza: Like a Dragon Gamereactor Italia Yakuza: Like a Dragon ha una data di uscita ufficiale. È anche quella di Xbox Series X?

SEGA potrebbe aver confermato inavvertitamente la data di uscita di Xbox Series X. Attraverso un trailer, Ryu Ga Gotoku Studios ha annunciato che Yakuza: Like a Dragon arriverà su PC, PS4 e Xbox One i ...

Yakuza: Like a Dragon, rivelata la data d’uscita in Italia

Yakuza: Like a Dragon è disponibile sul mercato giapponese dal 16 gennaio di quest’anno. Oggi, dopo diverso tempo, è arrivato finalmente l’annuncio della data di uscita nel resto del mondo del nuovo Y ...

SEGA potrebbe aver confermato inavvertitamente la data di uscita di Xbox Series X. Attraverso un trailer, Ryu Ga Gotoku Studios ha annunciato che Yakuza: Like a Dragon arriverà su PC, PS4 e Xbox One i ...Yakuza: Like a Dragon è disponibile sul mercato giapponese dal 16 gennaio di quest’anno. Oggi, dopo diverso tempo, è arrivato finalmente l’annuncio della data di uscita nel resto del mondo del nuovo Y ...