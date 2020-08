Una destra davvero disperata (Di lunedì 24 agosto 2020) La destra italiana si prepara al rientro dalle vacanze mettendo le mani avanti e puntando il dito sui soliti immigrati.Siccome sia Salvini che Meloni hanno finora “giocato” col virus sostenendo in buona sostanza la tesi negazionista (più Salvini invero), davanti ai numeri che crescono e alla sempre più probabile ripresa della pandemia in autunno, entrambi si trovano improvvisamente scoperti.Tutti sanno (anche i loro sostenitori) che il Covid non solo esiste ma è ancora letale e continua a essere pericoloso… In queste settimane la paura è dunque cresciuta negli staff dei due leader della destra: che fare? Come evitare l’accusa di incoscienza e irresponsabilità? Perché di questo si tratta: fare la figura di chi non si è curato per nulla del destino delle persone ma solo dei ... Leggi su huffingtonpost

lucianonobili : C’è una destra sovranista guidata da Salvini e Meloni e un PD che rinuncia al suo dna riformista e si consegna al M… - HuffPostItalia : Una destra davvero disperata - lucasofri : @emanuelefelice2 Se l'incipit non è una formula retorica, e chiedi una risposta, è: fatichi perché escludi dal ragi… - ilsensocritico : #Calenda aveva proposto un anno e mezzo fa l'idea di un Fronte Repubblicano unito contro l'avanzare dell'estrema de… - ninopiovesan : @Giorgiolaporta Ma l’ODG sempre pronto a sanzionare i giornalisti di destra, in questo caso , NON interviene? La “c… -

Ultime Notizie dalla rete : Una destra Una destra davvero disperata L'HuffPost Una destra davvero disperata

La destra italiana si prepara al rientro dalle vacanze mettendo le mani avanti e puntando il dito sui soliti immigrati. Siccome sia Salvini che Meloni hanno finora “giocato” col virus sostenendo in bu ...

Sampdoria, in allestimento una rosa giovanissima?

Otto difensori, due di fascia destra (Depaoli e Rocha), quattro centrali (Yoshida, Ferrari, Chabot e Hosseini) e due a sinistra (Augello e Marchizza). Tris di portieri, formato da Audero… Leggi ...

La destra italiana si prepara al rientro dalle vacanze mettendo le mani avanti e puntando il dito sui soliti immigrati. Siccome sia Salvini che Meloni hanno finora “giocato” col virus sostenendo in bu ...Otto difensori, due di fascia destra (Depaoli e Rocha), quattro centrali (Yoshida, Ferrari, Chabot e Hosseini) e due a sinistra (Augello e Marchizza). Tris di portieri, formato da Audero… Leggi ...