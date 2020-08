Scuola: test ai prof, medici Snami 'mai in ambulatorio' (Di lunedì 24 agosto 2020) CAGLIARI, 24 AGO - Via anche in Sardegna ai test sierologici per migliaia di insegnanti che dall'1 settembre riprenderanno servizio a Scuola tra collegi dei docenti e corsi di recupero. Secondo il ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Via anche in Sardegna ai test sierologici per migliaia di insegnanti che, dall'1 settembre, riprenderanno servizio a scuola tra collegi dei docenti e corsi di recupero. Secondo il commissario per il C ...

Coronavirus Napoli, “mancano 20 aule e 55 educatrici per riaprire le scuole comunali a settembre”

Mancano 20 aule tra asili nido e scuole dell'infanzia e circa 55 istruttori socio-educativi, a Napoli per poter aprire in sicurezza l'anno scolastico 2020-21, nel rispetto delle regole anti-Covid19. A ...

