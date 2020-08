Scafati, il sindaco scrive all’Asl per isolare i nuovi positivi (Di lunedì 24 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoScafati (Sa) – Il sindaco di Scafati, Cristoforo Salvati, che ha registrato fino ad oggi sette nuovi contagi nel comune da lui amministrato, ha scritto al Dipartimento dell’Asl Salerno per chiedere di prevedere misure precauzionali nei confronti dei pazienti risultati positivi al coronavirus. Ecco il testo della richiesta del sindaco: “Alla luce della nuova ondata di contagi, nell’ottica della collaborazione con il Vs dipartimento e al fine di scongiurare l’aumento dei contagi intrafamiliari, Vi chiedo, laddove le condizioni abitative dei positivi asintomatici al covid 19, non rendano possibile un effettivo isolamento del paziente, di segnalare tale circostanza al sottoscritto in qualità di massima ... Leggi su anteprima24

