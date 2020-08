Roma, l’incendio in via Monte Nevoso ne scatena altri due: a fuoco anche il tetto di un capannone della Zecca dello Stato (Di lunedì 24 agosto 2020) Ha avuto ripercussioni enormi l’incendio scoppiato questa mattina intorno alle ore 12.00 all’altezza di Via Monte Nevoso vicino al fiume Aniene. I vigili del fuoco del comando di Roma hanno lavorato insieme ai moduli della protezione civile fino alle ore 17.00 circa per spegnere le fiamme che hanno interessato 5 ettari di territorio, inviando sul posto due Squadre VVF (6/A e 3/A) una Autobotte (10/A) l’Autoscala (AS/6) oltre al Dos, con l’ausilio di due elicotteri e del personale della P.C. Mentre il Dos guidava i lanci degli elicotteri, le squadre VVF di terra sono dovute intervenire all’interno di un’area industriale, dato che i residui della combustione portati dal vento hanno raggiunto e innescato due ulteriori incendi che hanno ... Leggi su ilcorrieredellacitta

