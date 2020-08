Pregliasco lo dice chiaramente: 'Nessun allarmismo, ma gli stadi restino chiusi' (Di lunedì 24 agosto 2020) "Niente allarmismi e tanto buonsenso. Il calcio sta semplicemente dimostrando che chi vive e lavora in quell'ambito è a rischio tanto quanto noi". Lo dice, in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport', Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università di Milano e Direttore Sanitario dell'Istituto Galeazzi. "Come mai questa esplosione di casi nel mondo del calcio? Di fatto è un ... Leggi su globalist

zazoomblog : Pregliasco lo dice chiaramente: Nessun allarmismo ma gli stadi restino chiusi - #Pregliasco #chiaramente: #Nessun - marianomores61 : Panico a Rete4! Cecchi Paone e Pregliasco sbiancano... DIEGO FUSARO dice... - Destradipopolo : #PREGLIASCO PARLA CHIARO: “BASTA STRAPPI ALLE REGOLE ANTI-COVID, DOBBIAMO ORGANIZZARCI PER LA SECONDA ONDATA” BRAVO… - Stefani86423248 : @andruszka71 A me fa ridere ció che dice Pregliasco, ci hanno preso per idioti... - DinoFuoco : @Valenti07388668 @MMmarco0 A me diverte chi dice il contrario: Fiorello, Jovanotti, Gassman, Lopalco, Pregliasco, Burioni, Crisanti. -

Ultime Notizie dalla rete : Pregliasco dice Il virologo: «Riapertura stadi? Non ci sono le condizioni Calcio e Finanza Pregliasco "Nessun allarmismo, ma gli stadi restino chiusi"

ROMA (ITALPRESS) - "Niente allarmismi e tanto buonsenso. Il calcio sta semplicemente dimostrando che chi vive e lavora in quell'ambito è a rischio tanto quanto noi". Lo dice, in un'intervista a 'La Ga ...

Il virologo: «Riapertura stadi? Non ci sono le condizioni»

«Credo che in questo momento non ci siano le condizioni per una riapertura degli stadi. Non si tratta di andare a teatro o al cinema dove si resta in silenzio e seduti. Allo stadio c’è una commistione ...

ROMA (ITALPRESS) - "Niente allarmismi e tanto buonsenso. Il calcio sta semplicemente dimostrando che chi vive e lavora in quell'ambito è a rischio tanto quanto noi". Lo dice, in un'intervista a 'La Ga ...«Credo che in questo momento non ci siano le condizioni per una riapertura degli stadi. Non si tratta di andare a teatro o al cinema dove si resta in silenzio e seduti. Allo stadio c’è una commistione ...