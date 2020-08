Paolo Bonolis in vacanza abbracciato a una ragazza, ma non è la moglie Sonia Bruganelli (Di lunedì 24 agosto 2020) Paolo Bonolis in vacanza in Sardegna con la famiglia Una stagione televisiva particolarmente complicata quella che ha vissuto Paolo Bonolis. Infatti, lo scorso marzo i vertici di Mediaset hanno deciso di bloccare le puntate inedite di Avanti un altro per trasmettere delle repliche dello stesso game show. In attesa di vederlo nuovamente sul piccolo schermo, il mattatore di Ciao Darwin si sta godendo le vacanze estive insieme alla moglie Sonia Bruganelli e ai loro tre figli. Al momento la famiglia si trova in Sardegna dopo essere stati a Formentera. E proprio in terra sarda il noto conduttore romano è stato pizzicato mentre era abbracciato ad una ragazza, ma non era la sua dolce metà. Di chi si tratta? Nel ... Leggi su kontrokultura

