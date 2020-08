Mascherine, le regole per i bambini secondo l’OMS (Di lunedì 24 agosto 2020) Niente mascherina fino a 5 anni, mentre tra i 6 e gli 11 anni l’uso andrebbe valutato in presenza di precise condizioni, tra cui particolari rischi di trasmissione del coronavirus Sars-CoV-2. Dai 12 anni in su invece valgono in tutto e per tutto le regole degli adulti, secondo cui una mascherina andrebbe indossata per limitare la diffusione di Covid-19. Sono le indicazioni contenute in una guida dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), pubblicata oggi e contenente una serie di suggerimenti sull’uso della protezione per i giovanissimi. Indicazioni riassunte anche nello spazio ‘domande e risposte’ curato dall’Agenzia Onu per la salute, in cui si dettaglia come orientarsi e si precisa la posizione dell’Oms. “Ai bambini di età pari o inferiore a 5 ... Leggi su databaseitalia

