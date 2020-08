Ma quale ripartenza! Il governo continua ad alimentare la burocrazia per non fare nulla (Di lunedì 24 agosto 2020) Benedetta burocrazia! È questo che pensano al governo: grazie alla burocrazia possono continuare ad avere un alibi, a trovare scuse. Mentre cittadini e imprese annegano. Dicevano di voler semplificare, e “Semplificazioni” è pure l’ironico nome che hanno dato a uno dei loro tanti decreti. E ad oggi? Altre parole, altri rimandi, altri commi, altri articoli, altre carte, altre incongruenze. In un momento di emergenza come l’attuale, il governo continua ad alimentare la macchina della burocrazia italiana, andando così a rallentare ancora di più quei processi che invece dovrebbero essere snelliti il più possibile per permettere a cittadini e imprese di non annegare. Se si legge il Decreto Legge 14 ... Leggi su ilparagone

