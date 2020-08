Lezioni di morbosità (Di lunedì 24 agosto 2020) Bambine come pezzi di carne: da una parte la bocca, da una parte il gluteo, da una parte ancora i capelli cotonati e sensuali, e gli occhi truccati con lunghe ciglia. Sono queste le bimbe che sfilano sempre più spesso in passerella e insegnano, dalle pubblicità come dai cataloghi moda, cosa deve essere una bella bambina alle mamme e ai papà, ma anche alle bambine stesse. Dimostrano – scatto dopo scatto, pubblicità dopo pubblicità - che una bambina di oggi per essere bella deve mostrarsi come un’aggraziata composizione di piacenti pezzi di carne. Come già fatto con le adolescenti vallette – scuola fece “Non è la Rai” -, da anni la mercificazione e sessualizzazione ha puntato il corpo delle più piccole.Per quanto appaia paradossale, sembriamo però accorgercene solo ora.Gridiamo allo ... Leggi su huffingtonpost

riventheripper : RT @HuffPostItalia: Lezioni di morbosità - HuffPostItalia : Lezioni di morbosità -

Ultime Notizie dalla rete : Lezioni morbosità Pietà per Gioele significa anche informare correttamente, senza indulgere alla morbosità dei dettagli (di M. Leonardi) Farodiroma