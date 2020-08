Desiré Manca e le critiche per la tutina leopardata (Di lunedì 24 agosto 2020) Pochi minuti fa Desiré Manca, consigliera regionale M5S in Sardegna, ha pubblicato una diretta su Facebook, in cui critica la gestione Solinas per il Coronavirus. L’attenzione dei commentatori non si è concentrata però sul merito ma sull’outfit della Manca, che ha indossato una tutina leopardata. Alcune persone soprattutto donne, hanno ritenuto di esprimere dissenso perché un politico, a loro avviso, non è credibile se si veste in modo diverso. Le doti intellettuali vengono sminuite dalla tutina, dice chi non può più indossarla. E’ la stessa Manca a rispondere alle critiche, che non le vengono rivolte da oggi. La consigliera spiega che quando è stata eletta era stata avvertita: lei ha sempre ... Leggi su nextquotidiano

Noovyis : (Desiré Manca e le critiche per la tutina leopardata) Playhitmusic - - contagocce81 : @Wicked__Desire @stranamica18 @ssakshii_diva Oddio che gusto @stranamica18 ! C'è tutto! Inculata, bloccata dall'abb… - antonel52837259 : RT @kiara86769608: Desirè Manca Portavoce 5 Stelle - sandroz_it : RT @kiara86769608: Desirè Manca Portavoce 5 Stelle Pari dignità a tutti gli ospedali e presidi ospedalieri minori, OZIERI, ITTIRI, THIESI,… - cocchi2a : RT @kiara86769608: Desirè Manca Portavoce 5 Stelle Pari dignità a tutti gli ospedali e presidi ospedalieri minori, OZIERI, ITTIRI, THIESI,… -

Ultime Notizie dalla rete : Desiré Manca Desiré Manca e le critiche per la tutina leopardata next