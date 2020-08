Calciomercato Verona – Vlahovic ad un passo (Di lunedì 24 agosto 2020) Il ds D’amico del Verona accelera per portare in gialloblu Dusan Vlahovic il prima possibile. Se la Fiorentina sbloccherà la situazione Piatek chiuderanno l’operazione Vlahovic con l’Hellas Verona. Beppe Iachini ha richiesto alla società viola l’attaccante polacco Piatek e in quel caso Vlahovic sarebbe di troppo. La Fiorentina valuta la soluzione prestito, non vuole privarsi definitivamente del giovane centravanti, che lo porterebbe a Verona, unica al momento che sta premendo i viola per il centravanti serbo Mister Ivan Juric e lo staff gialloblu sperano di chiudere presto l’affare e avere il serbo subito a disposizione nei primi giorni di ritiro. Calciomercato Verona – Vlahovic ad un ... Leggi su giornal

