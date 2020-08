Barcellona, Koeman non punterà su Suàrez per la prossima stagione (Di lunedì 24 agosto 2020) Il tecnico del Barcellona, Ronald Koeman, avrebbe comunicato a Luis Suàrez che non punterà su di lui secondo Rac1 Ronald Koeman, neo allenatore del Barcellona, ha comunicato a Luis Suarez che non punterà su di lui per la prossima stagione. Lo riporta l’emittente catalana Rac1. L’addio dell’attaccante uruguaiano sarà quindi la prima grande operazione in uscita da parte di Koeman in linea con la nuova politica annunciata dalla dirigenza. Questa decisione da parte del tecnico olandese rappresenta un primo importante cambiamento all’interno della rosa blaugrana. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

