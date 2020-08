AirPods 2 in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre (Di lunedì 24 agosto 2020) Amazon ha messo gli AirPods 2, gli auricolari Apple di seconda generazione, in offerta a un prezzo mai così basso prima d’ora. Gli AirPods, uno dei modelli di auricolari senza fili più venduti al mondo, sono da poco in offerta su Amazon a un prezzo molto vantaggioso. La promozione è riferita al modello di seconda generazione, quella introdotta da Apple a marzo del 2019. Rispetto alla prima serie gli auricolari hanno una migliorata connettività bluetooth e implementano la funzione di assistenza vocale “Ehi Siri” attiva anche con lo smartphone distante. La promozione attuale di Amazon permette di applicare uno sconto extra in fase di check-out, oltre al ... Leggi su bloglive

