Pjanic positivo al Covid-19: «Sto bene e sono asintomatico» (Di domenica 23 agosto 2020) Pjanic ha dedicato un messaggio ai tifosi per rassicurare sulle condizioni di salute dopo la positività al Coronavirus Miralem Pjanic ha voluto rassicurare i tifosi dopo la notizia della positività al Coronavirus. Il post del centrocampista del Barcellona su Instagram. «Fortunatamente sto bene e sono asintomatico. Ma se c’è una cosa che ho imparato è che non bisogna mai dare niente per scontato, neanche le cose che consideriamo più abitudinarie. La vita che stiamo vivendo ora ce lo sta insegnando. Rispettiamo le regole e facciamo attenzione senza farci prendere dal panico». View this post on Instagram Quiero tranquilizar a todos los que se preocupan por mi, estoy bien y por suerte soy asintomático. Lo que nos ... Leggi su calcionews24

