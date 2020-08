Non ci sono untori ma cittadini spaesati (Di lunedì 24 agosto 2020) Prima i runner, poi gli immigrati, i giovani, i turisti che tornano. Si cerca sempre un colpevole. Per coprire gli errori o per guadagnare qualche voto Leggi su espresso.repubblica

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del fuoco e i carabinieri. In quattro, tra i 20 e i 25 anni, sono stati trasferiti in codice giallo all’ospedale San Martino di Genova. Il ...

Bollettino coronavirus: un nuovo contagio in provincia. Nessun decesso o guarito

PIEMONTE – Ci sono 13 guariti in più rispetto a ieri in Piemonte per un totale di 26.606 pazienti che hanno sconfitto il Covid-19 da inizio pandemia. Lo rende noto oggi l’Unità di Crisi della Regione ...

