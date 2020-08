Lazio, porta blindata: Reina firma un biennale (Di domenica 23 agosto 2020) Eccolo il primo rinforzo Champions. La Lazio blinda la porta con l'arrivo di Pepe Reina dal Milan. Il portiere spagnolo, negli ultimi sei mesi in prestito all'Aston Villa, sembrava a un passo dal ... Leggi su quotidiano

