L’appello di Papa Francesco: “Non dimentichiamo le vittime del coronavirus” (Di domenica 23 agosto 2020) “Non dimentichiamo le vittime del Coronavirus: tanta sofferenza, tante persone che hanno perso la vita, e tanti volontari, medici, infermieri, suore, sacerdoti, che anche hanno perso la vita. Ricordiamo le famiglie che hanno sofferto per questo”. Questo l’appello di Papa Francesco tramite un post su Twitter nel pomeriggio di domenica 23 agosto. In queste settimane i numeri del Covid-19 in Europa stanno aumentando in maniera esponenziale. Non dimentichiamo le vittime del Coronavirus: tanta sofferenza, tante persone che hanno perso la vita, e tanti volontari, medici, infermieri, suore, sacerdoti, che anche hanno perso la vita. Ricordiamo le famiglie che hanno sofferto per questo. — Papa Francesco (@Pontifex it) August 23, 2020 Leggi su sportface

