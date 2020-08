Il fuorionda di Salvini a Falconara: «Adesso mi incaz… non voglio un poliziotto in spiaggia» (Di domenica 23 agosto 2020) «Adesso mi incazzo… non voglio un poliziotto in spiaggia»: in questo fuorionda pubblicato su Twitter possiamo ascoltare Matteo Salvini che durante il suo comizio a Falconara si rivolge a un membro del suo staff per segnalargli la presenza di poliziotti dopo la contestazione solitaria di un tizio che gli ha rivolto la parola durante il comizio. Con il microfono in mano il Capitano fa la solita scena: «Se vuoi tre clandestini ospitali a casa tua, che noi di sfigati e spacciatori ne abbiamo abbastanza, se vuoi puoi dare il tuo numero di conto corrente e ospitarli a casa tua, io preferisco aiutare gli anziani in difficoltà», dice. Poi si rivolge a una persona del suo staff – che viene inquadrato nel video del Fatto Quotidiano ... Leggi su nextquotidiano

