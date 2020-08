Elena Sofia Ricci e Lino Guanciale: i nostri ricordi di scuola (Di domenica 23 agosto 2020) Elena Sofia Ricci «Mio marito (il compositore Stefano Mainetti, ndr) ha avuto come maestro elementare Giorgio Caproni. Che privilegio: uno dei più grandi poeti del Novecento! A me, in prima, è toccata un’insegnante ottusa. Qualcosa comunque ho imparato: a sopportare la frustrazione, cosa che non riesce facile ai ragazzi di oggi». Per fortuna Elena Sofia Ricci già in seconda ha lasciato la sua Firenze e così non ha perso l’amore per il sapere, anzi: è appena stata promotrice – il 24 giugno – della Giornata Nazionale dei Lavoratori dello Spettacolo. «In Italia si investe pochissimo in cultura e non ci sono ammortizzatori sociali per tantissime categorie» spiega. Elena Sofia ... Leggi su iodonna

stefanReal_ : @wantsdybalaa Anch’io sofia-elena - OIOIICIRCUS : Sara??: @SaraGalanti2 Asia??: @asiastylestommo Icca??: @iccabaiag Isa???????:@POTATOOOHH Vale??: @Temporaryfixed Anna????:… - RioValeggi : Siiii... In regia il grande unico Gabri Muccino e nella parte della zia la straordinaria mai ripetitiva Elena Sofia… - dustypoems : Mio padre mi ha appena confessato che voleva chiamarmi Elena Sofia, adesso corro all'anagrafe - xSchweinehund : @lvsyy Leonardo/Riccardo/Samuele maschile Sofia/Beatrice/Elena femminile -

Ultime Notizie dalla rete : Elena Sofia Elena Sofia Ricci e Lino Guanciale: i nostri ricordi di scuola Io Donna Elezioni Amministrative Giugliano. Le 8 liste complete di Nicola Pirozzi

Gennaro di Gennaro, Giuseppe d’Alterio, Marilena Maisto, Luigi Valletta, Vincenzo Riccardo, Daniela Cesaro, Domenico Mallardo, Elisabetta Visconti, Giuliana Di Nardo, Antonio Cammino, Assunta Malavita ...

Marco De Angelis e Tove Villfor i nuovi ballerini di Ballando con le Stelle

Anche Tove Villfor è una giovane ballerina (ha 24 anni), che debutta a Ballando in coppia con il pittore Antonio Catalani. Vive da diversi anni a Roma, ma è di origine svedese. La Carlucci l’ha arruol ...

Gennaro di Gennaro, Giuseppe d’Alterio, Marilena Maisto, Luigi Valletta, Vincenzo Riccardo, Daniela Cesaro, Domenico Mallardo, Elisabetta Visconti, Giuliana Di Nardo, Antonio Cammino, Assunta Malavita ...Anche Tove Villfor è una giovane ballerina (ha 24 anni), che debutta a Ballando in coppia con il pittore Antonio Catalani. Vive da diversi anni a Roma, ma è di origine svedese. La Carlucci l’ha arruol ...