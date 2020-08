Drogano e stuprano ragazze a Barcellona: due italiani arrestati (Di domenica 23 agosto 2020) I fatti contestati dalle forze dell’ordine risalgono al giorno dopo Ferragosto. I turisti italiani, entrambi di 23 anni, erano in vacanza a Barcellona e hanno provato ad abusare di alcune ragazze. La polizia che opera in Catalogna ha messo in manette due nostri connazionali. Si tratta di due turisti, entrambi di 23 anni, i quali … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

I fatti contestati dalle forze dell’ordine risalgono al giorno dopo Ferragosto. I turisti italiani, entrambi di 23 anni, erano in vacanza a Barcellona e hanno provato ad abusare di alcune ragazze. La ...

