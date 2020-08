Bassetti ricorda Gioele: "La sua morte ha fatto rabbrividire gli astri, ma il sublime era con lui" (Di domenica 23 agosto 2020) “Oggi vorrei ricordare un bambino morto in Sicilia, Gioele. Non sappiamo in che modo sia avvenuta la sua morte straziante. La sua morte ha fatto rabbrividire gli astri del cielo, ma il sublime che in questi giorni il Meeting ha messo a tema, era con lui e lo accarezzava”. Con queste parole, in memoria del bimbo di 4 anni, figlio di Viviana Parisi, ha concluso il suo intervento al Meeting il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei. In precedenza aveva sottolineato che il nostro tempo ha bisogno più che mai di persone capaci di stupirsi, di ritrovare quella capacità di meraviglia di fronte alla realtà che è tipica dei profeti e dei bambini.“I profeti si lasciano meravigliare e sono ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Bassetti ricorda Gioele: 'La sua morte ha fatto rabbrividire gli astri, ma il sublime era con lui' - gferrero71 : Il Card. Bassetti ricorda La Pira. - umbriaonline : La Chiesa diocesana ricorda monsignor Elio Bromuri a cinque anni dalla morte. Il cardinale Bassetti: «Don Elio, un… - Silvana22948848 : @GiovanniToti Guardi presidente ,capisco i malati degli aggiornamenti ,ma credo che la gente sana di mente sappia c… - Umbria_N_Web : Perugia: La Chiesa diocesana ricorda monsignor Elio Bromuri a cinque anni dalla morte. Il cardinale Bassetti: «Don… -

Ultime Notizie dalla rete : Bassetti ricorda "Finchè c'è tempo, dobbiamo fare un passo indietro". Bassetti: "Per La Pira la preghiera è l'arma più potente". Poi ricorda commosso il piccolo Gioele Farodiroma Bassetti ricorda Gioele: "La sua morte ha fatto rabbrividire gli astri, ma il sublime era con lui"

“Oggi vorrei ricordare un bambino morto in Sicilia, Gioele. Non sappiamo in che modo sia avvenuta la sua morte straziante. La sua morte ha fatto rabbrividire gli astri del cielo, ma il sublime che in ...

Perugia. Giampiero, seminarista del sorriso. Sulla sua tomba grazie e conversioni

Era il 21 agosto 2014 quando a Perugia moriva il seminarista del sorriso, Giampiero Morettini. Aveva 37 anni e il suo calvario in ospedale era iniziato a luglio, dopo una delicata operazione al cuore.

“Oggi vorrei ricordare un bambino morto in Sicilia, Gioele. Non sappiamo in che modo sia avvenuta la sua morte straziante. La sua morte ha fatto rabbrividire gli astri del cielo, ma il sublime che in ...Era il 21 agosto 2014 quando a Perugia moriva il seminarista del sorriso, Giampiero Morettini. Aveva 37 anni e il suo calvario in ospedale era iniziato a luglio, dopo una delicata operazione al cuore.