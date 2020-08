Uomini e Donne, Serena Aniello prima tronista trans? (Di sabato 22 agosto 2020) Nelle scorse settimane, il sempre informato sito VeryInutilPeople ha ipotizzato un trono occupato da una ragazza transessuale svelando che il team del dating show di Canale 5, guidato da Raffaella Mennoia, "ha da tempo cominciato a sondare il terreno per affidare il ruolo di tronista ad una ragazza transessuale. Nei mesi scorsi infatti, la redazione di Maria De Filippi ha contattato qualcuno che corrispondesse a questo profilo". 22 agosto 2020 18:17. Leggi su blogo

matteosalvinimi : Incertezze sul pagamento degli straordinari e sulla sostenibilità dei turni, in particolare per le Forze dell’Ordin… - LauraGaravini : Giù le mani dalle nostre Forze Armate. @matteosalvinimi lascia perdere. Non usare di nuovo i nostri militari a fini… - ItalianNavy : Il Comandante in Capo della Squadra Navale visita #naveSanGiusto in partenza per #Beirut . L'ammiraglio Paolo Treu,… - urefullofstars : RT @iamhalfabitch: fun fuct: non tutti i gay sono effeminati, non tutte le lesbiche sono dei maschiacci, i bisessuali non sono confusi, i t… - rusxly : RT @iamhalfabitch: fun fuct: non tutti i gay sono effeminati, non tutte le lesbiche sono dei maschiacci, i bisessuali non sono confusi, i t… -

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne Ricordate Samuele Mecucci? A 46 anni irriconoscibile: dopo Uomini e donne, barba nera e capelli... LettoQuotidiano Ci vorrà un secolo per colmare il 'gender gap' dei salari nel mondo

(AGI) - Roma, 22 ago. - La parita' di salario e' stabilita dalle leggi, ma nei fatti la differenza retributiva tra uomini e donne e' di oltre 3.000 euro lordi annui a sfavore delle lavoratrici. Second ...

Depositate le due liste a sostegno della Laricchia: tutti i candidati della provincia di Brindisi

Sono state depositate tra ieri e questa mattina nei tribunali dei capoluoghi pugliesi la lista del Movimento 5 Stelle e la civica Puglia Futura per Antonella Laricchia presidente. Cinquanta nomi nelle ...

(AGI) - Roma, 22 ago. - La parita' di salario e' stabilita dalle leggi, ma nei fatti la differenza retributiva tra uomini e donne e' di oltre 3.000 euro lordi annui a sfavore delle lavoratrici. Second ...Sono state depositate tra ieri e questa mattina nei tribunali dei capoluoghi pugliesi la lista del Movimento 5 Stelle e la civica Puglia Futura per Antonella Laricchia presidente. Cinquanta nomi nelle ...