Taylor Swift dona 30mila dollari a una ragazza per pagarsi gli studi. 'Ha realizzato il mio sogno' (Di sabato 22 agosto 2020) ha aiutato una giovane portoghese a realizzare il suo sogno di studiare in Gran Bretagna donandole 30mila dollari . Vitoria Mario , trasferitasi quattro anni fa nel Regno Unito dal Portogallo, potrà ... Leggi su leggo

