Siviglia-Inter, Monchi non sta nella pelle: “Orgoglioso di questo gruppo, non c’era modo di perdere” (Di sabato 22 agosto 2020) Il Siviglia si impossessa ancora una volta dell'Europa League: è la sesta della sua storia.VIDEO Siviglia-Inter, Conte amareggiato: “Difficile parlare di episodi, sulla prestazione dell’arbitro…”Gli andalusi hanno superato per 3-2 l'Inter in una finale che ha regalato emozioni fino all'ultimo secondo di gara. Tante occasioni create dagli uomini di Antonio Conte che non sono però riusciti a spezzare la magia e si sono dovuti arrendere alla rovesciata di Diego Carlos che ha trovato la deviazione decisiva di Lukaku. Il direttore sportivo degli spagnoli, Monchi, si è congratulato così con i suoi dopo l'ennesimo successo europeo; le sue parole ai microfoni di Sky Sport.Champions League, le fasce delle italiane: la Juventus in prima, ... Leggi su mediagol

