Serie A, il prof Nanni: “Se aumentano i positivi può slittare la partenza” (Di sabato 22 agosto 2020) “I calciatori contagiati? Siamo preoccupati, è inutile nasconderlo. Se i casi dovessero essere aumentare ulteriormente ed essere rilevanti in alcune squadre al punto da rimandare il ritiro o la preparazione, saremmo lo slittamento dell’inizio del campionato diventerebbe un’ipotesi molto concreta. Ovviamente, ci auguriamo tutti che questo non avvenga“. Queste le dichiarazioni del professor Gianni Nanni, rappresentante dei medici di Serie A nella commissione medica FIGC, ai micfrofoni di Radio Kiss Kiss Napoli sul numero di calciatori contagiati. “Per questo raccomandiamo ai calciatori, in questi ultimi giorni di vacanza, di tenere comportamenti responsabili. Mi rendo contro che non si può vietare ai giovani calciatori di fare le loro vacanze. Ci auguriamo però che siano prudenti e che ... Leggi su sportface

