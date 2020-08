Navalny è arrivato a Berlino (Di sabato 22 agosto 2020) L'oppositore del presidente russo Vladimir Putin, Alexey Navalny , è in Germania . Dopo lunghe trattative con l' ospedale di Omsk , in Siberia, dove è rimasto ricoverato due giorni in seguito a un ... Leggi su quotidiano

Agenzia_Italia : E' arrivato il via libera dei medici russi, Navalny atteso a Berlino - ilpiotr : ALEKSEY NAVALNY E' ARRIVATO A BERLINO pochi minuti fa e sarà presto trasferito all'ospedale Charitè. La sua portavo… - scavuzzo47 : RT @PillaPaladini: E' arrivato il via libera dei medici russi, Navalny atteso a Berlino era ora - Etruria72 : MONDO “Alexei Navalny è stabile, può essere trasferito in Germania”. Tra poche ore salirà sull’aereo-ambulanza arri… - hurree16 : RT @Agenzia_Italia: E' arrivato il via libera dei medici russi, Navalny atteso a Berlino -

Ultime Notizie dalla rete : Navalny arrivato Navalny è arrivato a Berlino

Navalny, 44 anni, è il volto più noto della dissidenza russa, critica verso il Cremlino. Negli scorsi anni è stato ripetutamente arrestato dalle autorità russe, con varie accuse ...

Alexey Navalny trasferito a Berlino. "Ma ora non si scoprirà il veleno usato"

È atterrato a Berlino, all’aeroporto di Tegel, il volo speciale in arrivo da Omsk con a bordo Aleksei Navalny. A quanto riferisce l’Ong tedesca “Cinema for Peace” che ha organizzato il volo, il 44enne ...

Navalny, 44 anni, è il volto più noto della dissidenza russa, critica verso il Cremlino. Negli scorsi anni è stato ripetutamente arrestato dalle autorità russe, con varie accuse ...È atterrato a Berlino, all’aeroporto di Tegel, il volo speciale in arrivo da Omsk con a bordo Aleksei Navalny. A quanto riferisce l’Ong tedesca “Cinema for Peace” che ha organizzato il volo, il 44enne ...