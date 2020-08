Massa Carrara, migranti di un centro focolaio Covid violano la quarantena ed escono: tensioni in strada (Di sabato 22 agosto 2020) Massa Carrara, migranti di un centro di accoglienza rompono la quarantena A Massa Carrara un gruppo di migranti residenti in un centro di accoglienza sono usciti dalla struttura violando la quarantena. Nel centro si era sviluppato un focolaio di Covid, motivo per cui i cittadini hanno chiamato i carabinieri in preda al panico per far tornare le persone indietro. Secondo quanto riportato dai quotidiani locali, una di loro, sotto sorveglianza sanitaria da parte della Asl, sarebbe uscita per prima, e subito dopo l’avrebbero raggiunta i compagni, che già nel pomeriggio avevano manifestato una certa insofferenza per la propria condizione di isolamento causata ... Leggi su tpi

