Inter, Godin: “Volevamo regalare la coppa ai tifosi. Continueremo a crescere” (Di sabato 22 agosto 2020) Diego Godin, difensore dell'Inter, è Intervenuto tramite un post sul proprio profilo Instagram per commentare la stagione nerazzurra.IL POST DI Godincaption id="attachment 866837" align="alignnone" width="1024" Godin (Getty Images)/caption"Finisce una stagione intensa e diversa nel calcio per tutto quello che è successo nel mondo, mentre continuiamo a lottare per tornare alla normalità. Ci sarebbe tanto piaciuto vincere e regalare il trionfo ai nostri tifosi ma non è stato possibile. Spero che vi sentiate comunque orgogliosi del lavoro e lo sforzo fatto in campo ieri e per tutta la stagione. Questa è solo una pausa nel percorso. Un percorso che questa squadra ha intrapreso per continuare a crescere e per raggiungere gli ... Leggi su itasportpress

Inter : ???? | DIEGOOOOOOOOOOOOOO!!!!! 35' - Risposta immediata!!!! Punizione di Brozovic e stavolta è #Godin a svettare più… - SkySport : ?? IL SIVIGLIA VINCE L’EUROPA LEAGUE ? ?? SIVIGLIA-INTER 3-2 Risultato finale ? ? #Lukaku rig. (5’) ? #DeJong (12’) ?… - Inter : ?? | INTERVALLO Termina il primo tempo a Colonia, si va al riposo in parità ?? ?? #Lukaku (5' rig.) ?? De Jong (1… - ranieriluca0801 : RT @Marty_P2000: Ci siamo quasi. L'ansia è tanta ma ho una voglia matta di supportarvi ragazzi. Vi chiedo soltanto di mettercela tutta e, c… - ItaSportPress : Inter, Godin: 'Volevamo regalare la coppa ai tifosi. Continueremo a crescere' - -