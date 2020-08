Al voto per la scelta di 6 governatori, ecco le principali sfide (Di sabato 22 agosto 2020) AGI - Il 20 e 21 settembre saranno chiamati alle urne gli elettori di 7 regioni: Veneto, Toscana, Campania, Puglia, Liguria, Marche e Valle d'Aosta, per la scelta di 6 governatori e relativi Consigli regionali, considerato che in Valle d'Aosta il presidente darà eletto successivamente dal nuovo Consiglio regionale. La campagna elettorale ai tempi del Coronavirus è stata animata, fino a sabato 22 agosto, giorno di scadenza per la presentazione delle liste, dall'accordo Pd-M5s, sollecitato anche dal premier Conte, che si è concretizzato soltanto in Liguria e che non è stato raggiunto in Puglia e nelle Marche. ecco quali sono le principali sfide tra i candidati alla presidenza: Veneto Il governatore uscente, Luca Zaia, che i sondaggi danno di gran lunga in testa, ... Leggi su agi

