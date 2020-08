WePlay! pubblica un tweet che prende in giro le donne che usano Patreon. L’organizzazione lo cancella e si scusa (Di venerdì 21 agosto 2020) Un tweet sessista da parte di un brand molto noto nel settore esports ha scatenato molte polemiche. A finire al centro del polverone è un’immagine postata su Twitter dall’organizzatore del torneo di Dota “WePlay!”, dove si vede il presentatore Rich Cambell mentre indossa una lunga parrucca e assume comportamenti per prendere in giro le donne giocatrici. Rivolgendosi ad un falso account Patreon, Cambell promette “bonus” per chiunque si sarebbe precipitato a guardare lo streaming su Twitch. E’ fin troppo ovvio il riferimento alle donne che usano Patreon, OnlyFans o altri servizi in abbonamento per fornire immagini di se stesse o altri contenuti a chiunque si abboni. Dopo le feroci critiche ... Leggi su esports247

