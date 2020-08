Vino, export giù in scia a effetto Covid (Di venerdì 21 agosto 2020) (Teleborsa) – Le vendite di Vino italiano nel mondo sono in calo del 4% nel 2020 con una storica inversione di tendenza che non ha precedenti negli ultimi 30 anni a causa delle difficoltà registrate dalla ristorazione in tutto il mondo per l’emergenza coronavirus. E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi ai primi cinque mesi in riferimento al monitor di Intesa Sanpaolo sui distretti agroalimentari che fotografa la situazione del primo trimestre pre-emergenza Covid. Un dato preoccupante dopo il record storico di 6,4 miliardi fatto segnare lo scorso anno per le esportazioni di Vino Made in Italy. La vendemmia 2020 infatti è la prima segnata dagli effetti della pandemia mondiale, delle tensioni commerciali internazionali con la minaccia dei dazi e della Brexit con ... Leggi su quifinanza

