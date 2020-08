Verso PSG-Bayern, Coman: “Mbappé è come Messi, ma so come si ferma” (Di venerdì 21 agosto 2020) “Mbappé? Diciamo che è un po’ come Lionel Messi, che tra l’altro abbiamo già incontrato e fermato. Mbappé può decidere l’esito della finale, quindi proveremo a fermarlo“. Kingsley Coman parla così di Kylian Mbappé in vista della finale di Champions League in programma domenica tra il suo Bayern Monaco e il Paris Saint-Germain. “Ho giocato con lui diverse volte, quindi cercherò di dare alla squadra i consigli di cui ha bisogno per fermarlo – ha detto Coman ai microfoni di Goal -. Abbiamo anche diversi video con delle istruzioni da parte dell’allenatore. Mbappé è un giocatore che crea occasioni da gol e pericoli“. Leggi su sportface

