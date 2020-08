Spezia, Scuffet guarda avanti: “Traguardo ottenuto dopo grande lotta è più bello. Voglio restare” (Di venerdì 21 agosto 2020) Storica prima volta per lo Spezia che viene promossa in Serie A dopo la finale di playoff giocata contro il Frosinone. Nonostante la sconfitta per 1-0, grazie alla vittoria della gara d'andata la squadra di Italiano ha conquistato la massima serie. Tra gli indiscussi protagonisti del playoff ma soprattutto dell'intera stagione del club c'è sicuramente il portiere Simone Scuffet che a al termine della gara ha commentato anche il suo futuro.Scuffet: "Voglio restare. Raggiungere obiettivo dopo lotta è più bello"caption id="attachment 1009803" align="alignnone" width="594" Spezia (Getty Images)/captionCome riporta cittadellaSpezia.com, Scuffet ha commentato: "Le cose che arrivano ... Leggi su itasportpress

