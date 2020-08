Solinas “Sardegna non è isola di untori”, focolaio al Billionaire (Di venerdì 21 agosto 2020) CAGLIARI (ITALPRESS) – Dopo la “liberazione” degli ospiti del resort nell'isola di Santo Stefano, in Sardegna sei persone sono risultate positive al Billionaire, il locale di Flavio Briatore in Costa Smeralda, chiuso dal 17 agosto. Una cinquantina di persone dello staff, tutte asintomatiche, si sono messe in autoisolamento e si aspetta il risultato di ulteriori tamponi. Intanto il governatore della Sardegna Christian Solinas prende le distanze da una situazione che, dice, “è dovuta alla circolazione senza controlli che purtroppo è stata adottata dal Governo”. “La Sardegna non ha mai avuto una circolazione virale autoctona, tutti i casi registrati sono d'importazione o di ritorno – afferma Solinas – I sardi hanno fatto grandi sacrifici per ... Leggi su iltempo

