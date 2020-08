Si arrampica sulla statua del parco, cade e batte la testa: ragazzino in ospedale (Di venerdì 21 agosto 2020) Una spensierata serata d'estate, trascorsa in compagnia di alcuni amici, ha rischiato di finire in tragedia per un 14enne di casa a Bassano Bresciano. A causa di una bravata è finito in ospedale - a ... Leggi su bresciatoday

Ultime Notizie dalla rete : arrampica sulla Si arrampica sulla statua del parco, cade e batte la testa: ragazzino in ospedale BresciaToday Bimbo cade da 3 metri sulle rocce Salvato da soccorritore della Blu

È qui che sorge una scogliera quasi impossibile da attraversare: o la si attraversa via mare, nuotando in direzione grotta azzurra, o ci si arrampica sull’alto scoglio bianco, correndo, purtroppo, ...

Precipita durante una arrampicata sull’isola Tavolara di cui era innamorato: muore così “il maestro del friabile”

E’ morto a 67 anni Giuliano Stenghel, noto come “il maestro del friabile”. Ed è morto mentre faceva ciò per cui era una vera e propria istituzione in terra tricolore: stava arrampicandosi su una paret ...

